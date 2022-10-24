Спасая внучку, обнинская бабушка отдала мошенникам деньги на ипотеку

Пожилые жители Обнинска продолжают отдавать свои сбережения телефонным мошенникам.

Жительница наукограда не так давно собралась покупать квартиру и пришла к своей матери, чтобы взять у нее отложенные полмиллиона рублей – этого бы как раз хватило на первоначальный взнос по ипотеке. Однако бабушка заявила, что денег у нее уже нет. Оказывается, она перевела их кому-то, чтобы спасти внучку, которая якобы стала виновницей ДТП.

Как вы понимаете, это была классическая легенда мошенников: вам по телефону звонит некий «пострадавший» и заявляет, что ваш родственник совершил аварию, и чтобы замять это дело, вы должны перечислить на его счет «энную» сумму денег. Что, собственно, доверчивая бабушка и сделала.

В итоге, внучку она не спасла (так как той и не нужна была помощь), и дочке с первоначальным взносом не помогла. Расстроенные женщины обратились в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области в понедельник, 24 октября, по данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает причастных к этому преступлению.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.