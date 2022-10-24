Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

Власти Обнинска рассказали, сколько в наукограде бомбоубежищ

Диана Коршикова
Опубликовано: 24.10.2022 10:07 0 169
Власти Обнинска рассказали, сколько в наукограде бомбоубежищ

Жители Обнинска уже давно атакую соцсети администрации и мэра города с вопросом: есть ли в наукограде защитные сооружения?

Власти до недавнего времени лишь успокаивали горожан, говоря, что в данный момент людям не о чем беспокоиться и у них нет повода пользоваться бомбоубежищами. Однако в минувшие выходные мэр города Татьяна Леонова в соцсетях все же дала разъяснение по этому вопросу.

По ее словам, в Обнинске 32 защитных сооружения, которые расположены на территориях предприятий - в них могут укрыться порядка 13 тысяч человек.

- Кроме того, в городе 147 подвалов, которые вмещают более 140 тысяч человек, - добавила градоначальница. – Также у нас есть торговые центры с цокольными этажами. Для укрытия можно использовать и паркинги.

Татьяна Николаевна подчеркнула, что в Обнинске регулярно проводятся тренировки МЧС и проверяется система оповещения населения. 

- Город продолжает жить в спокойном режиме, прошу не волноваться. Управляющим компания поставлю задачу еще раз проверить все подвальные помещения, - добавила глава администрации. 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 24.10.2022 10:07 0 169
Тэги: обнинск безопасность общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости партнеров
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru