Власти Обнинска рассказали, сколько в наукограде бомбоубежищ
Жители Обнинска уже давно атакую соцсети администрации и мэра города с вопросом: есть ли в наукограде защитные сооружения?
Власти до недавнего времени лишь успокаивали горожан, говоря, что в данный момент людям не о чем беспокоиться и у них нет повода пользоваться бомбоубежищами. Однако в минувшие выходные мэр города Татьяна Леонова в соцсетях все же дала разъяснение по этому вопросу.
По ее словам, в Обнинске 32 защитных сооружения, которые расположены на территориях предприятий - в них могут укрыться порядка 13 тысяч человек.
- Кроме того, в городе 147 подвалов, которые вмещают более 140 тысяч человек, - добавила градоначальница. – Также у нас есть торговые центры с цокольными этажами. Для укрытия можно использовать и паркинги.
Татьяна Николаевна подчеркнула, что в Обнинске регулярно проводятся тренировки МЧС и проверяется система оповещения населения.
- Город продолжает жить в спокойном режиме, прошу не волноваться. Управляющим компания поставлю задачу еще раз проверить все подвальные помещения, - добавила глава администрации.
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