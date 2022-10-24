Власти Обнинска рассказали, сколько в наукограде бомбоубежищ

Жители Обнинска уже давно атакую соцсети администрации и мэра города с вопросом: есть ли в наукограде защитные сооружения?

Власти до недавнего времени лишь успокаивали горожан, говоря, что в данный момент людям не о чем беспокоиться и у них нет повода пользоваться бомбоубежищами. Однако в минувшие выходные мэр города Татьяна Леонова в соцсетях все же дала разъяснение по этому вопросу.

По ее словам, в Обнинске 32 защитных сооружения, которые расположены на территориях предприятий - в них могут укрыться порядка 13 тысяч человек.

- Кроме того, в городе 147 подвалов, которые вмещают более 140 тысяч человек, - добавила градоначальница. – Также у нас есть торговые центры с цокольными этажами. Для укрытия можно использовать и паркинги.

Татьяна Николаевна подчеркнула, что в Обнинске регулярно проводятся тренировки МЧС и проверяется система оповещения населения.

- Город продолжает жить в спокойном режиме, прошу не волноваться. Управляющим компания поставлю задачу еще раз проверить все подвальные помещения, - добавила глава администрации.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.