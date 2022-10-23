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Жители Обнинска и Боровска жалуются на отсутствие врачей в больницах

Фото из архива КП40.
Опубликовано: 23.10.2022 10:31 1 930
Жители Обнинска и Боровска жалуются на отсутствие врачей в больницах

В последние дни в соцсетях появилось много жалоб на нехватку врачей в северной части Калужской области.

- Хотела записать сегодня ребенка к кардиологу и эндокринологу, - написала на странице губернатора жительница Обнинска. - Кардиолог с 1 ноября увольняется. Она очень пожилая. Эндокринолога 2 года нет. Все врачи в детской поликлинике очень пожилые. Спасибо им, хоть они работают. Сколько времени уже мусолить этот вопрос. Наукоград без нормального медицинского обеспечения. Кто-то собирается решать данный вопрос? Одна говорильня, а воз и ныне там.

На жалобу отреагировали в администрации Обнинска.

- Как пояснили в детской поликлинике, эндокринолог сейчас находится в декретном отпуске, кардиолог начнет прием в начале декабря, - отметили там. - Регулярно ведется поиск врачей на свободные вакансии. При наличии показаний поликлиника направляет детей на консультацию либо в Калужскую областную детскую больницу, либо в Москву - в Федеральный научно-клинический центр детей и подростков. 

Аналогичные проблемы в Боровске.

- Третий год ждем изменения к лучшему в Боровской больнице и не знаем, как же нам быстрее к лучшему дойти, - рассказала местная жительница. - А может, уже дошли? Просто не знаем об этом? Когда работали шесть терапевтов – это, наверное, были не лучшие времена, а теперь мы дождались лучшие времена. Долго, по ходу, ждали, осталось два терапевта, о других врачах вообще молчим. Сейчас отписка будет, что вы над этим работаете с администрацией больницы, это уже вызывает смех.

- В поликлинике Боровска работает четыре терапевта, - заявили на это в министерстве здравоохранения Калужской области. - В настоящее время прием ведут два врача, так как остальные врачи, к сожалению, находятся на больничном. Руководством медучреждения принято решение добавить еще одного терапевта на прием, который начнет работу с понедельника. Записывайтесь, пожалуйста, на прием к врачу с помощью сайта госуслуг, к врачу.ру или по телефону 122. Проверили сейчас расписание на сайте к врачу.ру, ближайшая запись к терапевтам в Боровской поликлинике есть на понедельник.

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Фото из архива КП40.
Опубликовано: 23.10.2022 10:31 1 930
Тэги: здравоохранение
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