В Обнинске произошло аварийное отключение электричества
Вечером в пятницу, 21 октября, в Обнинске произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в администрации города.
Без света остались дома по проспектах Маркса, Энгельса и улице Калужской.
Причины аварии пока не называются.
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