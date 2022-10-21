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В Обнинске задержали мужчину, который воровал у дачников еду и алкоголь

Диана Коршикова
Опубликовано: 21.10.2022 16:00 1 361
В Обнинске задержали мужчину, который воровал у дачников еду и алкоголь

Серийный вор объявился в Обнинске в октябре этого года. С начала месяца от него пострадали сразу несколько дачников.

Пока их не было на участке, кто-то обокрал их домики. Граждане обратились в полицию. Когда сотрудники осмотрели каждое место происшествия, то пришли к выводу, что орудовал в СНТ один и тот же человек.

Дело в том, что злоумышленник в основном воровал еду и алкоголь. Ну, и иногда оставался в чужом доме на ночлег.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить подозреваемого, им оказался безработный, ранее судимый 52-летний мужчина. Он проникал на дачный участок через забор, и с помощью монтировки взламывал дверные замки. 

Как сообщили в пятницу, 21 октября, в пресс-службе УМВД России по Калужской области, данный гражданин мог совершить не менее восьми таких краж. Однако в общении с полицейскими товарищ похвастался тем, посетил подобным образом более 20 адресов. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 21.10.2022 16:00 1 361
Тэги: обнинск криминал
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