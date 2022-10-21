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Житель Обнинска сам себя отговорил от взятия кредита для мошенников

Диана Коршикова
Опубликовано: 21.10.2022 10:34 1 506
Житель Обнинска сам себя отговорил от взятия кредита для мошенников

Никогда еще житель Обнинска не был так близко к финансовому краху, как несколько дней назад, когда ему позвонили мошенники.

Это была классическая многоходовочка. Сначала жителю наукограда позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что кто-то пытается оформить на обнинца кредит в 1 миллион рублей. Чтобы этого избежать, нужно оформить встречный займ на такую же сумму, снять наличку и перевести ее на некий резервный счет.

Следом поступил еще один звонок – от лже-полицейского, который подтвердил тот факт, что на жителя Обнинска оформляют кредит и для пущей убедительности даже выдумал фамилию негодяя. Вдогонку, чтобы уж наверняка, мужчине поступил третий звонок - от девушки - «специалиста по урегулированию мошеннических действий», которая заявила, что обнинец прямо-таки обязан оказать содействие банку и полиции, а для этого надо оформить кредит.

Звонки были настолько настойчивыми и убедительными, что мужчина в итоге поверил в эту легенду и отправился в банк. Однако, ожидая своей очереди к специалисту, он еще раз прокрутил в голове все звонки и беседы, проанализировал ситуацию и решил, что скорее всего, это были мошенники, поэтому никаких кредитов он оформлять не будет. Более того, мужчина обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области в четверг, 20 октября, по данному факту возбуждено уголовное дело.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 21.10.2022 10:34 1 506
Тэги: обнинск криминал
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