В гаражном обществе в Обнинске ночью сгорел автомобиль

Поздно вечером в четверг, 20 октября, в гаражном кооперативе «Светофор» в Обнинске случилось ЧП.

По неизвестной пока причине, здесь загорелся отечественный автомобиль, который был припаркован рядом с боксами.

К моменту приезда пожарных «Жигули» было уже спасти – машина горела открытым пламенем. Но зато огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние гаражи и спасти стоящий рядом прицеп.

Среди людей пострадавших нет.

Ночью здесь дежурил охранник, который и вызвал пожарных, однако что могло стать причиной возгорания – был ли это поджог или какая-то неисправность – мужчина не знает. Выяснить это предстоит государственному пожарному инспектору.

Видео с места происшествия смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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