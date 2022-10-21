В гаражном обществе в Обнинске ночью сгорел автомобиль
Поздно вечером в четверг, 20 октября, в гаражном кооперативе «Светофор» в Обнинске случилось ЧП.
По неизвестной пока причине, здесь загорелся отечественный автомобиль, который был припаркован рядом с боксами.
К моменту приезда пожарных «Жигули» было уже спасти – машина горела открытым пламенем. Но зато огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние гаражи и спасти стоящий рядом прицеп.
Среди людей пострадавших нет.
Ночью здесь дежурил охранник, который и вызвал пожарных, однако что могло стать причиной возгорания – был ли это поджог или какая-то неисправность – мужчина не знает. Выяснить это предстоит государственному пожарному инспектору.
Видео с места происшествия смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».
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