Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

В гаражном обществе в Обнинске ночью сгорел автомобиль

Диана Коршикова
Опубликовано: 21.10.2022 10:09 0 113
В гаражном обществе в Обнинске ночью сгорел автомобиль

Поздно вечером в четверг, 20 октября, в гаражном кооперативе «Светофор» в Обнинске случилось ЧП.

По неизвестной пока причине, здесь загорелся отечественный автомобиль, который был припаркован рядом с боксами.

К моменту приезда пожарных «Жигули» было уже спасти – машина горела открытым пламенем. Но зато огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние гаражи и спасти стоящий рядом прицеп.

Среди людей пострадавших нет.

Ночью здесь дежурил охранник, который и вызвал пожарных, однако что могло стать причиной возгорания – был ли это поджог или какая-то неисправность – мужчина не знает. Выяснить это предстоит государственному пожарному инспектору.

Видео с места происшествия смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 21.10.2022 10:09 0 113
Тэги: обнинск происшествия пожар
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости партнеров
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru