Дворник обнинской мэрии стал призером чемпионата России по пауэрлифтингу

Как сообщила в четверг, 20 октября, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, сотрудник мэрии наукограда Константин Сурнин завоевал призовые места в чемпионате России по пара-пауэрлифтингу, который проходил в Брянске с 15 по 19 октября.

- Константин участвовал в весовой категории до 110 килограммов. Он завоевал 3 место в жиме и 3 место в троеборье, - сказала Леонова. – Гордимся и желаем новых побед.

Сурнин – дворник обнинской администрации. Так что богатырь не только показывает отличные результаты в спорте, но и мастерски ухаживает за территорией городской мэрии.

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