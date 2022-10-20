В Обнинске водитель сбил 12-летнюю девочку и отвез ее домой

В среду, 19 октября, в Обнинске в вечерний час пик произошло сразу несколько ДТП с участием детей.

На улице Гагарина водитель «Рено» сбил 12-летнего мальчика, которые пересекал зебру на самокате. Подростка доставили в больницу.

Практически в это же время еще одна авария с ребенком случилась на другом конце города.

На пешеходном переходе на улице Курчатова водитель сбил 12-летнюю девочку. Однако вместо того, чтобы вызвать медиков и патруль ГИБДД, мужчина просто отвез пострадавшую домой и передал ее родителям, которые в последствие повезли девочку в больницу.

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