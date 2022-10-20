В Обнинске на улице Гагарина сбили пешехода

В среду, 19 октября, в Обнинске произошло очередное ДТП с участием пешехода.

В вечерний час пик – около 18-00 – на пешеходном переходе рядом с памятником «Истребитель МиГ-29» автомобиль «Рено» наехал на пешехода. Последний получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, на месте аварии также работали спасатели и патруль ГИБДД.

Водителей в очередной раз призывают соблюдать правила дорожного движения и помнить, что от них зависят жизни и здоровье людей.

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