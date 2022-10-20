В Обнинске батюшка благословил прихожанку на работу в секс-шопе

Это интервью пошло не по плану с самого начала. Данный материал я планировала подать как легкий и развлекательный, а он получился серьезный и откровенный. Но знаете, могу ответственно заявить – это намного лучше, чем планировалось изначально…

В сентябре этого года была опубликована интересная статистика: в России в четыре раза вырос спрос на игрушки для взрослых. При этом граждане нашей страны стали на 20% реже ходить в секс-шопы и покупать вибраторы и плетки.

На этом фоне я решила узнать, как обстоят дела в обнинских магазинах для взрослых? Почему-то мне подумалось, что после начала СВО наши граждане должны были бы чаще покупать всякие интересные штучки – ну, как минимум для снятия стресса. Ведь считается, что в тяжелые времена, когда человек чувствует опасность за свою жизнь, подсознательно основной инстинкт резко обостряется.

Почти как в аптеке

Чтобы узнать так ли это, я отправилась в один из обнинских секс-шопов. Так как тема у нас с вами сегодня довольно интимная, мы не будем указывать название магазина и изменим имя его руководителя, давшего нам интервью. Пусть это будет Александр, или, как его называют некоторые местные морализаторы – торговец людскими пороками.

Его секс-шоп появился в Обнинске лет 20 назад, он был одним из первых в городе и уже тогда наделал много шума: целомудренные и высоконравственные граждане недоумевали: как это так - в городе науки и такой разврат?! Извращенцы! Срамота!

Но Александр на всю эту истерию не обращал никакого внимания, потому что с самого начала позиционировал свое детище не как место для утех с различными игрушками, а скорее как место исцеления для души и тела.

- Все почему-то считают, что интим-магазин должен находиться в подвальном помещении где-нибудь на задворках, чтобы не попадаться приличным людям на глаза. Что там должен быть полумрак, красный свет, неоновые вывески и диваны, на которых можно уединиться. У нас здесь такого нет. Мы сразу открылись по принципу аптеки, - рассказывает Александр.

Данный секс-шоп, действительно, очень напоминает аптеку – здесь светло, весь товар прекрасно виден на витринах. За прилавком – интеллигентного вида мужчина, а не молодая игривая продавщица, как, наверное, многие бы себе представляли. Все здесь говорит о том, что это серьезное заведение, и хиханьки, да хаханьки тут неуместны.

По словам Александра, СВО на поведение обнинцев в интимном плане никак не повлияла. Люди не стали чаще или реже закупать контрацептивы или затариваться резиновыми игрушками. Сюда вообще обычно заглядывают по несколько иным поводам…

- Часто приходят люди с записочками от врачей, - говорит Александр, который, к слову, сам по образованию медик. - Например, приходят женщины после родов, а в записке от лечащего врача просьба - подобрать ей смазку, так как роды были сложные, имеются разрывы. Также у нас для этого есть массажеры, которые стимулируют мышцы – благодаря притоку крови заживление и восстановление проходит быстрее.

За аналогичными агрегатами сюда обращаются и мужчины, особенно старшего возраста, с заболеванием простаты, которое, если вовремя не отреагировать, может перерасти в онкологию.

- При начальной стадии показан массаж простаты, - поясняет Александр. – Вот представьте, приходит взрослый мужчина к урологу и он, извините за выражение, засовывает палец и начинает ему массировать. Психологически мужчине каково в этот момент? А в секс-шопе можно купить массажер и дома спокойно самому себе сделать массаж.

Или вот еще ситуация была. Несколько месяцев назад пришел мужчина, взял две куклы и четыре имитации вагины. Разговорились. Он сказал: "В Медынь везу. Кто местный, тот поймет". Вот вы не местная и вам эта фраза ни о чем не говорит. А ведь в Медыни - зона. Он туда все это вез. Представьте, живут там мужики по 5-10 лет, организм начинает требовать удовлетворить определенные физиологические потребности, и если он этого не получает – начинает психовать… Кого-то начинают опускать, кого-то наказывать… Поэтому, лучше уж игрушка, чем мужик с мужиком.

Молодежь хочет как в «50 оттенков серого»

- Люди на подобные откровенные разговоры с вами часто выходят?

- Мы всегда общаемся с клиентами. Людьми часто бывают закомплексованные, не знают что им нужно. Вы удивитесь, какие иногда задают вопросы. Зашли однажды две девушки, лет восемнадцати. И одна говорит, мол, мы боимся идти в аптеку, скажите, у вас нет ничего противозачаточного? Я говорю есть - презервативы. Она отвечает, мол, нет, нужно что-то такое, чтобы не забеременеть после того как с парнем целовалась. Я аж чуть не упал. Сначала подумал, что она шутит – все-таки взрослая девчонка, а такую глупость говорит. Знаю, что такие вопросы молодежь иногда на форумах задает, но думал, что это прикол, а тут наяву такое случилось. Оказывается, есть люди и настолько необразованные в сексуальном плане. Хотя есть интернет, есть википедия…

- Удивительно, мне казалось, нынешняя молодежь в этом плане продвинутая…

- В основном да, они приходят сразу зная, что им нужно – то, что они видели в «50 оттенков серого». Не потому что они какими-то извращениями собираются заниматься, а потому что просто хотят разнообразить свою сексуальную жизнь. Хотя, конечно, по-разному бывает. Ходит к нам постоянно один парень. Хороший парень. Но природа, скажем так, не одарила его красотой – прыщи на лице, сальные волосы, неухоженный, отталкивающая внешность. С таким, знаете, даже проститутка за деньги скорее всего не будет. Не потому, что он не моется, а он физиологически такой. Ему бы пролечиться, привести себя в порядок, но это стоит больших денег. И вот он приходит к нам. На куклу средств нет, но вагины и смазки покупает – для него это подходящий вариант.

- С одинокими людьми понятно, а семейные к вам приходят?

- А как же. Летом пришла молодая пара. Муж – в форме ВМФ, из нашего учебного центра подводников. Мы-то их уже знаем, частые посетители... Вот и эта пара пришла, говорит, помогите! Неделю назад поженились, они друг у друга первые, только вошли во вкус, а тут на восемь месяцев мужа в дальнее плавание отправляют. Как быть? Я ему говорю - элементарно! Выбирай себе такую игрушку, чтобы на корабле никто не увидел и не засмеял. И жене тоже игрушку подберите. Ушли счастливые! Или вот вам другой случай. Приходит женщина, говорит, мол, меня к вам гинеколог отправил. Муж умер полтора года назад, до этого они жили полноценной половой жизнью. А сейчас у нее начались проблемы со здоровьем, и чтобы его восстановить нужен секс. А ей после мужа других мужчин ни видеть, ни знать не хочется. В этом случае тоже ситуацию спасла игрушка.

- Полагаю, в этом деле важно, чтобы еще и сам продавец был так, с которым можно было бы раскрепоститься и честно объяснить свою проблему?

- Безусловно. Хотя, знаете, у нас был такой случай – на работу пришла устраиваться женщина. Воцерковленная. Прихожанка храма.

- Ух, довольно странный выбор деятельности для такого человека…

- Когда кушать хочется, приходится искать компромисс – или голодаешь, или работаешь там, где предложили. Так вот, она прошла обучение у нас, но все еще сомневалась. Я ей сказал – сходи к батюшке и расскажи, что мы здесь делаем, только расскажи честно. Она к нему сходила и рассказывает. Мол, он на нее сперва странно посмотрел, но когда ее послушал – благословил.

- Вот это история…

- Да, у нас тут всякое бывает. Я когда открывал магазин, многое не мог себе представить. Например, с удивлением обнаружил, что в Обнинске много геев и лесбиянок. Очень. Заходят как-то две за ручку. Одна в платьице, на каблучке, волосы распущены. Другая - в байкерской кожанке и ботинках. Подводит ту, которая в платье к витрине, и повелительно ей так говорит: «Выбирай!». Парни-геи тоже приходят. Они выглядят вполне обычно, но стоит только им заговорить – сразу понимаем, кто пришел. У них голос видимо на генетическом уровне меняется, он не становится высоким, а просто он какой-то другой. И движения они делают непроизвольные – ручкой так вот «ить» взмахнул и тоже все ясно – мужчина-натурал так бы не сделал.

- Вы сказали, что людей нетрадиционной ориентации в Обнинске очень много. У нас в стране сейчас активно борются с ЛГБТ-пропагандой. Как вы к этому относитесь?

- Отвечу вопросом на вопрос. Скажите, как вы относитесь, например, к человеку на костылях, который хромает по улице?

- Ммм… да, наверное никак – просто обычный человек.

- Верно. А если десять таких идут вам навстречу? Наверное, вы обратите на них внимание, потому что их много, но вам будет все равно, ведь они никому не мешают. Но вот если они подойдут к вам и скажут: а почему ты не на костылях? Ломай ногу и ходи вместе с нами! Вот тогда, наверное, вам это не понравится. Человек имеет полное право на личную жизнь, если она не мешает другим и не навязывает свои нормы.

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