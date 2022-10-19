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В мэрии Обнинска заявили, что пока у жителей нет причин пользоваться бомбоубежищами

Диана Коршикова
Опубликовано: 19.10.2022 18:20 0 450
В мэрии Обнинска заявили, что пока у жителей нет причин пользоваться бомбоубежищами

В среду, 19 октября, Указом президента России в Калужской области введен режим повышенной готовности.

- Обеспечим все необходимые меры безопасности для людей, территории, важных объектов, - заявил глава региона Владислав Шапша. - Поставил задачу о создании в регионе Оперативного штаба.

Также он подчеркнул, что в данный момент ситуация в Калужской области остается спокойной. Никаких ограничений не вводится. 

- Продолжаем жить и работать в обычном ритме, - добавил Шапша.

Тем не менее, после данного заявления жители Обнинска попросили администрацию города на всякий случае проинформировать граждан о количестве и состоянии бомбоубежищ, а также о порядке пропуска в них. В мэрии же заявили, что на данный момент угрозы для жителей, в результате которых им бы потребовалось пользоваться бомбоубежищами, нет. 

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 19.10.2022 18:20 0 450
Тэги: обнинск общество
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