В Обнинске проведут расследование о похищении проекта секретного автомобиля

Как сообщили в администрации города, в субботу, 29 октября, в Обнинске пройдёт автоквест «Автомобильное расследование».

Участникам предстоит на некоторое время стать детективами, чтобы расследовать коварное преступление. По легенде, неизвестный похитил проект суперсовременного автомобиля, который должен был буквально перевернуть весь отечественный автопром!

- Он разрезал изображение прототипа и спрятал его в разных частях города. Ваша задача отыскать эти части на местах, где был замечен похититель, и собрать полную картину прототипа, - рассказали о сюжете в мэрии.

Начнется расследование у площади возле «Триумф Плазы», с 12:00 до 13:00 (точное время вам нужно будет указать при онлайн регистрации). Сделать это можно по ссылке https://forms.gle/yy8EMRSMpRjtwH6k9.

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