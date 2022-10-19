Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

В Обнинске проведут расследование о похищении проекта секретного автомобиля

Диана Коршикова
Опубликовано: 19.10.2022 11:19 0 261
В Обнинске проведут расследование о похищении проекта секретного автомобиля

Как сообщили в администрации города, в субботу, 29 октября, в Обнинске пройдёт автоквест «Автомобильное расследование».

Участникам предстоит на некоторое время стать детективами, чтобы расследовать коварное преступление. По легенде, неизвестный похитил проект суперсовременного автомобиля, который должен был буквально перевернуть весь отечественный автопром! 

- Он разрезал изображение прототипа и спрятал его в разных частях города. Ваша задача отыскать эти части на местах, где был замечен похититель, и собрать полную картину прототипа, - рассказали о сюжете в мэрии. 

Начнется расследование у площади возле «Триумф Плазы», с 12:00 до 13:00 (точное время вам нужно будет указать при онлайн регистрации). Сделать это можно по ссылке https://forms.gle/yy8EMRSMpRjtwH6k9.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 19.10.2022 11:19 0 261
Тэги: обнинск общество квесты
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости партнеров
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru