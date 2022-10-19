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Малоярославецкий котенок в одежке покорил интернет-пользователей

Диана Коршикова
Опубликовано: 19.10.2022 10:07 0 964
Малоярославецкий котенок в одежке покорил интернет-пользователей

В одном из городских сообществ Малоярославца на днях появился пост о поиске хозяев рыжему котенку, который буквально покорил подписчиков и собрал больше сотни лайков.

Хвостатый питомец на фото предстаёт то в тельняшке, то в желтом худи, которое прекрасно сочетается с наглой рыжей мордой, развалившейся на прилавке. Дело в том, что объявление о котике разместил представитель малоярославецкого магазина «KanzПрайм», где временно и приютили найденыша.

Как рассказал нам автор поста Олег Маслов, оставить котенка себе, увы, возможности нет.

- У нас давно живет кошка Соня, а этого котенка нам подкинули. Он лапочка, все его очень любят, но кошка ревнует, поэтому никак не можем оставить двоих, - пояснил Олег.

Собственно он же и стал личным стилистом котейки, подобрав для него одежду от меховых игрушек, продающихся в магазине.

Котенок и вправду – лапочка. К лотку приучен и готов влиться в добрую любящую семью. Рыжик ждет будущего хозяина по адресу: г. Малоярославец, пл. Ленина д.2.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 19.10.2022 10:07 0 964
Тэги: малоярославец общество животные
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