Ремонт Пяткинского проезда в Обнинске завершат в течение трех недель

Во вторник, 18 октября, в администрации города прошло заседание комитета по ЖКУ Обнинского городского собрания.

Одним из вопросов, которые обсудили депутаты, стал многострадальный ремонт Пяткинского проезда. Многострадальный – потому что у него несколько раз менялся подрядчик и срывались сроки окончания работ.

По словам начальника управления городского хозяйства Андрея Беликова, а данный момент на Пяткинском проезде активно ведется ремонт. Здесь заменили бордюрный камень, провели корректировку колодцев, сняли старое покрытие и установили новые остановочные павильоны. Также тут появились цивилизованные посадочные карманы.

На этой неделе дорожники укладывают новый асфальт. Окончательно ремонт должны завершить в течение трех недель.

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