Благодаря случайному сбою в банке жительница Обнинска уберегла деньги от мошенников
На днях жительница Обнинска едва не попалась на удочку телефонных мошенников, но ее сбережения остались целы благодаря банальной случайности.
Жительнице наукограда позвонила женщина, которая обратилась к ней по имени-отчеству и представилась ее знакомой. Что любопытно - ее голос был действительно очень похож на голос подруги, поэтому у обнинчанки даже не возникло сомнений, что она разговаривает со своей приятельницей.
Так вот, эта самая «приятельница» заявила, что у нее серьезные проблемы – она совершила ДТП, и чтобы избежать уголовной ответственности, ей нужны деньги. Доверчивая обнинчанка не смогла оставить знакомую в беде и согласилась одолжить ей нужную сумму. Далее трубку взял незнакомый мужчина. В ходе беседы они сошлись на том, что в качестве компенсации женщина должна перечислить ему 400 тысяч рублей.
Женщина отправилась в банк и уже собиралась снять наличку, но именно в этот момент из-за технического сбоя провести операцию оказалось нельзя. Узнав об этом мошенники потеряли всяческий интерес к этой истории и прекратили общение.
Обнинчанка же решила позвонить той самой знакомой и узнать что же с ней все-таки произошло, но к своему удивлению она узнала, что у той все в порядке и никакое ДТП она не совершала…
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области во вторник, 18 октября, в данный момент полиция пытается установить личности мошенников.
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