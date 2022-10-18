Директор Обнинского молодежного центра опроверг слух, что он не подписан на свою же группу в соцсетях

В нашу рубрику «Народные новости» пришло письмо от читательницы, которая попросила нас узнать – что происходит с соцсетями Обнинского молодежного центра?

Дело в том, что последние несколько месяцев в сообществе ОМЦ в «ВКонтакте» практически перестала обновляться информация.

- Раньше там был настоящий движ – по несколько постов в день с анонсами разных городских мероприятий: велопробеги, квесты, лекции по финансовой грамотности, эко-акции, - говорит читательница. – А сейчас группа вообще «мертвая» - за октябрь всего три поста, из которых один – вообще рекламный. Хочется узнать – что случилось? Почему так плохо стали вести эту группу, а ведь там почти 5 500 человек! Именно оттуда раньше вся молодежь черпала полезную информацию.

Но, на что еще обратила внимание наша читательница, так это на то, что даже сам директор ОМЦ Сергей Чурин не подписан на группу возглавляемого им же учреждения! Действительно, если зайти в подписки Сергея, то можно понять, что молодой человек состоит во многих популярных сообществах города, однако группы Молодежного центра в этом списке нет!

Мы позвонили руководителю ОМЦ и поинтересовались – что же произошло с группой?

Что касается постов, то, по словам Чурина, их количество действительно сократилось. Дело в том, что последнее время сотрудники центра погрузились в налаживание связей с волонтерскими движениями, сейчас они заняты организацией работы внутри ОМЦ. Поэтому, грубо говоря, было не до самопиара. Но Сергей пообещал, что в ближайшее время группа снова оживет и там как раз появятся посты о волонтерской деятельности.

- С соцсетями - исправимся! – пообещал он. - Извиняемся перед жителями за то, что заставили их переживать. Спасибо, что позвонили и сообщили об этом.

Что же касается вопроса – почему директор ОМЦ не подписан на ОМЦ? – то тут Сергей искренне удивился. Мол, как это не подписан? Он же собственно сам и ведет эту группу, да и место работы у него указано со ссылкой на Молодежный центр. Чтобы это доказать, парень скинул скриншот того, как он видит свою страницу и ОМЦ действительно есть в его подписках, но почему-то эта информация не отображается для других пользователей.

Так что можно быть спокойными – Обнинский молодежный центр все еще на связи и скоро возобновит свою активную деятельность в соцсетях.

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