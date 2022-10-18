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В Обнинске 17-летнему вору пришлось заменить колесо у чужой машины, чтобы ее угнать

Диана Коршикова
Опубликовано: 18.10.2022 09:34 0 306
В Обнинске 17-летнему вору пришлось заменить колесо у чужой машины, чтобы ее угнать

Довольно необычное преступление на днях произошло в Обнинске.

Житель наукограда выезжал из города, но по дороге у него случилась поломка колеса. Дальше ехать было нельзя, поэтому мужчина был вынужден на некоторое время оставить автомобиль на проезжей части. В конце концов – что плохого могло случить со сломанной машиной? 

Однако, когда он вернулся, автомобиля на месте не оказалось. Обнинец обратился в дежурную часть.

Как выяснили полицейские, машину угнал подросток! 17-летний житель Жуковского района обратил внимание на «бесхозный» автомобиль. Разбил водительское окно, попал в салон и нашел ключи от замка зажигания. Колесо он заменил самостоятельно, после чего просто поехал кататься.

Во вторник, 18 октября, в пресс-службе УМВД России по Калужской области сообщили, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Похищенный автомобиль полицейские обнаружили возле дома самого фигуранта.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 18.10.2022 09:34 0 306
Тэги: обнинск криминал
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