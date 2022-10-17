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Пенсионеры vs Бордюр: Жители Обнинска создали петицию против слишком высокого поребрика

Диана Коршикова
Опубликовано: 17.10.2022 17:15 0 340
Пенсионеры vs Бордюр: Жители Обнинска создали петицию против слишком высокого поребрика

В эти дни возле дома №108 по проспекту Маркса в Обнинске ведутся работу по обустройству площадки возле подъезда. И, как сообщили жители в соцсетях в понедельник, 17 октября, в рамках этих работ перед входом в подъезд установили 30-сантиметровый бордюр, перекрывающий прямой путь к остановке и лавочкам, на которых любят сидеть здешние пенсионеры.

- Но самое главное, этот бордюр закрывает ливневый сток, который перенаправлял воду на газон, - отмечает одна из местных жительниц . - Теперь у нас перед домом всегда будут лужи. А зимой – гололед. УК «Чип» и без того плохо убирает снег - мы всегда поскальзываемся зимой - так теперь без травм точно не обойдется. Самое ужасное, что в первую очередь это ударит по пожилым жильцам. Моей бабушке 87 лет, ей теперь вообще из дома не выходить?! Кто же на проходе такой огромный бордюр ставит!

Женщина уверяет – жители дома против такого «благоустройства», но ни УК, ни мэрия якобы ничего не делают. В связи с этим жительница создала онлайн-петицию, которую сейчас, судя по всему, будут активно продвигать в социальных сетях.

Как пояснил нам руководитель УК «Чип» Евгений Халецкий, обслуживающая организация, по сути, к этому бордюру отношения не имеет – данные работы проводятся в рамках ТОСа. Тем не менее, он очень удивился, что, не разобравшись в ситуации, некоторые граждане наводят суету и составляют петиции. Дескать, и УК и подрядчики, которые отрабатывают здесь ТОСовску заявку, наоборот стараются сделать так, чтобы людям было комфортно.

- Раньше тротуар был на одном уровне с парковкой, из-за чего в этом месте скапливалась вода, - пояснил Халецкий. - Сейчас делают предподъездную площадку, чтобы она была на уровне тротуара и вода туда не попадала. Также будет сделан спуск в виде пандуса, чтобы люди с колясками смогли нормально спуститься.

В общем, паниковать пока рано: работы еще не завершены и увидеть полную картину трудно. Тем не менее, Халецкий заверил, что еще раз выйдет на место и вместе с подрядчиком обсудит ход работ.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 17.10.2022 17:15 0 340
Тэги: обнинск жкх общество петиции
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