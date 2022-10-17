В Обнинске задержали мужчину, похитившего травматический пистолет из чужого сейфа

В конце сентября этого года два жителя Обнинска договорились между собой о продаже травматического пистолета.

Покупатель пришел к продавцу домой, осмотрел оружие и заявил, что оно ему подходит и он готов его купить.

В этот момент продавцу позвонили и он отошел, чтобы ответить на телефонный звонок. А вот сейф он закрыть забыл, чем и воспользовался его гость – мужчина похитил из него травматический пистолет после чего скрылся.

Как сообщили в понедельник, 17 октября, в прокуратуре Калужской области, злоумышленника удалось задержать, оружие у него было изъято.

В данный момент ведется расследование. Мужчине грозит ото трех до семи лет лишения свободы.

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