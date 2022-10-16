Глава СК России поручил проверить доступность подземного перехода в Обнинске для инвалидов

Жители микрорайона Обнинское в социальных сетях уже давно жаловались на то, что они практически отрезаны от городской инфраструктуры и социальных объектов наукограда.

Дело в том, что поселок соединен с городом подземным и надземным переходами, которые не обустроены должным образом для людей с ограниченными возможностями. Инвалид-колясочник, например, самостоятельно точно не сможет преодолеть ни мост, ни подземку, ни более отдаленный так называемый «коровий переход» под ж/д путями.

В итоге на чаяния обнинцев обратили внимание в следственном комитете РФ.

Как сообщили в субботу, 15 октября, в информационном центре СК РФ, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу провести по данному факту проверку и доложить о ее результатах.

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