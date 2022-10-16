Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

Жительница Обнинска и калужанин подарили отряду «Лиза Алерт» аккумуляторы для фонарей

Диана Коршикова
Опубликовано: 16.10.2022 13:42 0 275
Жительница Обнинска и калужанин подарили отряду «Лиза Алерт» аккумуляторы для фонарей

Как сообщили на этой неделе в поисковом отряде Калужской области «Лиза Алерт», жительница Обнинска Алевтина и калужанин с позывным «Коган» подарили отряду комплект новых аккумуляторов для фонарей. 

В условиях, когда наступают холода и на улице с каждым днем темнеет все раньше, такой подарок просто бесценен.

К слову, 15 октября российский поисковый отряд «Лиза Алерт» отметил свое 12-летие. 

- За эти годы мы приняли более 175 000 заявок на поиск, более 150 000 человек были найдены, - поделились цифрами в отряде. - Ежедневно мы продолжаем искать тех, кто так и не вернулся домой. За 2022 год нам поступило уже более 34 000 заявок на поиск. За этими цифрами — жизни тысячи людей, которым мы смогли помочь.

Сегодня в отрядах «Лиза Алерт» состоят более 30 000 добровольцев в 64 регионах страны.

 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 16.10.2022 13:42 0 275
Тэги: обнинск помощь общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости партнеров
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru