Жительница Обнинска и калужанин подарили отряду «Лиза Алерт» аккумуляторы для фонарей

Как сообщили на этой неделе в поисковом отряде Калужской области «Лиза Алерт», жительница Обнинска Алевтина и калужанин с позывным «Коган» подарили отряду комплект новых аккумуляторов для фонарей.

В условиях, когда наступают холода и на улице с каждым днем темнеет все раньше, такой подарок просто бесценен.

К слову, 15 октября российский поисковый отряд «Лиза Алерт» отметил свое 12-летие.

- За эти годы мы приняли более 175 000 заявок на поиск, более 150 000 человек были найдены, - поделились цифрами в отряде. - Ежедневно мы продолжаем искать тех, кто так и не вернулся домой. За 2022 год нам поступило уже более 34 000 заявок на поиск. За этими цифрами — жизни тысячи людей, которым мы смогли помочь.

Сегодня в отрядах «Лиза Алерт» состоят более 30 000 добровольцев в 64 регионах страны.

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