Обнинский «Квант» снова проиграл

В субботу, 15 октября, на стадионе «Труд» в Обнинске команда наукограда «Квант» принимала у себя дома лидера турнирной таблицы - футболистов «Динамо Брянск».

Увы, но нашим парням в очередной раз не удалось выиграть или хотя бы сыграть в ничью. Обнинцы проиграли гостям со счетом 0:2.

- Наш омолодившийся состав дал бой единоличному лидеру Первенства, но набрать очки, к сожалению, не удалось. Однако, опыт получили бесценный, что жизненно необходимо, - подчеркнули в «Кванте».

Несмотря на проигрыш наши футболисты уже готовятся к следующей игре - в среду, 19 октября, в Москве они сыграют с командой «Родина-2».

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