В Обнинске за неделю зафиксировали 52 нарушителя парковки
За минувшую рабочую неделю, с 10 по 14 октября, комплекс «Паркон» зафиксировал в Обнинске 52 автомобиля, которые были припаркованы в запрещенном месте. В субботу об этом сообщили в городской администрации.
Паркон выезжал по утвержденным маршрутам, в том числе с учетом поступивших от жителей сообщений в соцсетях во дворы на следующих улицах: Менделеева, Цветкова, Гурьянова, Ляшенко, Курчатова, Бондаренко, Ленина, Пушкина, Любого, Маркса, Королева, Белкинская, Гагарина, Мира, Энгельса, Звездная, Пяткинский проезд.
Сумма штрафа – 3000 рублей.
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