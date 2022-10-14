Ушел из жизни председатель обнинского Совета ветеранов Николай Капустин

Как сообщили в пятницу, 14 октября, в администрации Обнинска, 13 октября не стало председателя городского Совета ветеранов Николая Капустина.

Жители наукограда знали Николая Валентиновича как общественного деятеля, который всегда принимал самое активное участие в жизни города.

Обнинский Совет ветеранов под председательством Капустина стал одной из ведущих ветеранских организаций Калужской области. К тому же Николаю Валентиновичу удалось объединить усилия всех общественных объединений патриотической направленности. Он организовывал экскурсии по местам боевой славы для ветеранов войны и молодежи, при его участии проводились конкурсы школьных музеев «Боевой славы».

Что особенно важно - по инициативе Николая Валентиновича в 2015 году, в канун 70-летия Победы, на метеорологической мачте Обнинска впервые был поднят флаг - копия Знамени Победы. Именно Капустин стал родоначальником традиции и теперь на метеовышке в знаменательные даты реют флаги России, города, Андреевский флаг, и другие.

Администрация города и Обнинское горсобрание выражают искренние соболезнования родным и близким Николая Валентиновича.

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