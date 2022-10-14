Многодетные мамы из Обнинска проведут благотворительную акцию для вынужденных переселенцев

В воскресенье, 16 октября, в Обнинском молодежном центре пройдет акция, организованная активистами городского сообщества «МногоМама».

- Многодетные семьи и семьи вынужденных переселенцев смогут бесплатно выбрать одежду, обувь, игрушки, предметы быта и многое другое, - уточнили в администрации города. - Всех желающих горожан приглашают приносить на акцию ненужные вещи: одежду, обувь, игрушки, детские товары, постельное белье, одеяла, подушки, посуду.

Акция будет проходить в ОМЦ (Маркса, 62) с 10:00 до 15:00.

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