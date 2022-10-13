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В Калужской области мужчина откусил ухо своему соседу

Диана Коршикова
Опубликовано: 13.10.2022 10:29 0 286
В Калужской области мужчина откусил ухо своему соседу

В Малоярославецком районе на днях произошла соседская драка, в ходе которой один из участников превратился в Майка Тайсона, а второй – потерял ухо.

Мужчина шел по улице, и, казалось, ничего не предвещало беды. В этот момент ему навстречу двинулся сосед, с которым у него уже давно не ладятся отношения. Поравнявшись, мужчины начали ссориться. 

По словам потерпевшего, сосед прижал его к забору и стал на него орать, после чего замахнулся, чтобы ударить головой в лицо. В последний момент мужчине удалось увернуться, после чего он почувствовал страшную резкую боль – оказалось, что сосед зубами вцепился в его ухо и буквально отгрыз его! 

Очевидцы вызвали скорую, пострадавшего доставили в больницу. Телесные повреждения в виде травматической ампутации левой ушной раковины были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Сам же малоярославецкий Майк Тайсон объяснил свой поведение тем, что в момент драки он почувствовал острую боль в руке, из-за чего столь же резко укусил оппонента.  

Как сообщили в четверг, 13 октября, в пресс-службе УМВД России по Калужской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства и роль каждого из участников потасовки. 

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 13.10.2022 10:29 0 286
Тэги: малоярославец криминал общество
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