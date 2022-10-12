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«Положите меня в окоп и дайте автомат!»: В Малоярославце ветеран ВОВ попросился на спецоперацию

Диана Коршикова
Опубликовано: 12.10.2022 15:46 0 637
«Положите меня в окоп и дайте автомат!»: В Малоярославце ветеран ВОВ попросился на спецоперацию

Глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов в понедельник, 10 октября, рассказал о недавней встрече с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Афанасьевичем. 

Дело в том, что на прошлой неделе, проходя с дочерью мимо военкомата, Михаил Афанасьевич стал свидетелем отправки малоярославецких ребят в учебку. По понятным причинам, в памяти всплыли страшные годы войны, но, как оказалось, ветеран, несмотря на возраст, по сей день готов биться за родную землю. Об этом он рассказал Парфенову, когда тот пришел к нему в гости.

- В беседе за чашкой чая Михаил Афанасьевич на полном серьезе сказал: «Отвезите меня на фронт, положите в окоп и дайте автомат! Я не побегу, как некоторые наши граждане, от мобилизации. Я буду полезен!», - процитировал ветерана районный глава. - Эти слова просто поразили... 

По его мнению, такие люди как Михаил Афанасьевич - живой пример патриотизма, мужества и верности Родине.

- Нам есть, у кого учиться! – добавил Парфенов. 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 12.10.2022 15:46 0 637
Тэги: малоярославец мобилизация общество
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