В дом семьи мобилизованного под Малоярославцем бесплатно проведут газ
В понедельник, 10 октября, глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфёнов сообщил о своей поездке в поселок Юбилейный.
Он посетил женщину, сына которой призвали по мобилизации. Совсем скоро наступят холода, а ее дом не газифицирован. Парфёнов принял решение провести газ до границы земельного участка бесплатно.
Также в доме есть проблема с водоснабжением.
- В дровах жительница пока не нуждается, но, при необходимости, привезём, - заверил глава администрации, - Берём ситуацию на контроль!
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