В Малоярославце мужчина убил убийцу своей матери

В июле этого года 29-летний житель Малоярославца пришел в гости к своему 42-летнему знакомому. Как полагают следователи, последний ранее сожительствовал с матерью данного гражданина, но в последствии до смерти ее избил, за что отбывал наказание.

Собственно, встретившись после возвращения, мужчины стали распивать спиртное, но в какой-то момент между ними разгорелась ссора и они подрались. Вероятно в отместку за мать, мужчина нанес оппоненту множество телесных повреждений, от которых тот в итоге скончался.

Как сообщили в четверг, 6 октября, в Следственном комитете Калужской области, сотрудники СК собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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