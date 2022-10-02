Мужчина украл телевизор и колонки у жительницы Малоярославецкого района из-за скуки
В Малоярославецком районе возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщили в УМВД России по Калужской области.
Как утверждает ведомство, в полицию обратилась местная жительница с заявлением о похищении телевизора и музыкальных колонок из ее квартиры. Сумма ущерба составила 70000 рублей.
По словам женщины, накануне она распивала спиртные напитки со своим гостем. Женщина уснула, а когда проснулась, гостя и имущества уже не было.
По горячим следам сотрудники полиции установили местонахождение мужчины и допросили его. Подозреваемый признался в краже.
По словам фигуранта, когда хозяйка квартиры уснула, ему стало скучно и он решил уйти. Покидая квартиру, он прихватил с собой телевизор и колонки. Мужчина продал украденные вещи случайным прохожим, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
Фигурант дал подписку о невыезде.
Расследование продолжается.
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