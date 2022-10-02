Мужчина украл телевизор и колонки у жительницы Малоярославецкого района из-за скуки

В Малоярославецком районе возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщили в УМВД России по Калужской области.

Как утверждает ведомство, в полицию обратилась местная жительница с заявлением о похищении телевизора и музыкальных колонок из ее квартиры. Сумма ущерба составила 70000 рублей.

По словам женщины, накануне она распивала спиртные напитки со своим гостем. Женщина уснула, а когда проснулась, гостя и имущества уже не было.

По горячим следам сотрудники полиции установили местонахождение мужчины и допросили его. Подозреваемый признался в краже.

По словам фигуранта, когда хозяйка квартиры уснула, ему стало скучно и он решил уйти. Покидая квартиру, он прихватил с собой телевизор и колонки. Мужчина продал украденные вещи случайным прохожим, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Фигурант дал подписку о невыезде.

Расследование продолжается.

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