В Калужской области двое парней погибли в ночном ДТП с отбойником

В ночь на воскресенье, 25 сентября, на Киевской трассе в Малоярославецком районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в районной прокуратуре, предварительно установлено, что автомобиль «Лада Гранта» под управлением 19-летнего жителя Брянской области наехал на отбойник.

В результате аварии два пассажира – парни 18-ти и 23-х лет – погибли. Сам же водитель был доставлен в больницу, ему оказывают помощь.

На место ДТП выехал прокурор Малоярославецкого района. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого ЧП.

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