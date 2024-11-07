Массовые проверки мигрантов прошли в Калужской области
В отделение в Малоярославецком районе доставили 63 человека, сообщили 6 ноября в полиции.
Трое иностранцев нарушили правила проживания в России. На них составили административные протоколы.
Также выяснилось, что 10 человек, получивших гражданство РФ, вовремя не встали на воинский учет.
Им вручили повестки.
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