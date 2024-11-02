В Центре Российского кино в Малоярославце обещают скоро дать отопление
Место прорыва установили, ведутся работы.
Об этом 2 ноября рассказал глава городской администрации Михаил Крылов.
- Теплоснабжение объекта культуры будет скоро восстановлено, - заявил чиновник.
Напомним, ранее власти обещали, что тепло дадут в течение месяца.
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