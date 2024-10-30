Малоярославецкие полицейские задержали преступника, который находился в федеральном розыске

27-летнего калужанина подозревают в совершении кражи.

Он скрылся от правоохранителей и был объявлен в федеральный розыск.

Об этом 30 октября сообщили в полиции.

Они выяснили, что мужчина покинул страну и находился в одной из республик ближнего зарубежья.

Затем в полицию поступила информация, что предполагаемый преступник намеревается вернуться обратно.

Его задержали в одном из аэропортов столичного региона и отвезли в Калужскую область.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.