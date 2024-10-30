Малоярославецкие полицейские задержали преступника, который находился в федеральном розыске
27-летнего калужанина подозревают в совершении кражи.
Он скрылся от правоохранителей и был объявлен в федеральный розыск.
Об этом 30 октября сообщили в полиции.
Они выяснили, что мужчина покинул страну и находился в одной из республик ближнего зарубежья.
Затем в полицию поступила информация, что предполагаемый преступник намеревается вернуться обратно.
Его задержали в одном из аэропортов столичного региона и отвезли в Калужскую область.
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