В Малоярославце прорвало трубу на улице Радужной

Как рассказали утром 30 октября в администрации города, утечку удалось оперативно устранить.

- Важно отметить, что во время прорыва и работ по его устранению подача воды в дома жителей не была прервана, что минимизировало возможные неудобства, - прокомментировали в администрации.

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