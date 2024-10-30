В Малоярославце прорвало трубу на улице Радужной
Как рассказали утром 30 октября в администрации города, утечку удалось оперативно устранить.
- Важно отметить, что во время прорыва и работ по его устранению подача воды в дома жителей не была прервана, что минимизировало возможные неудобства, - прокомментировали в администрации.
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