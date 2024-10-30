Две легковушки разбились на трассе М3 «Украина»

Авария произошла около 17:45 во вторник, 29 октября, в Малоярославецком районе, рассказали в МЧС.

Недалеко от Ерденево не смогли разъехаться водители «Хендая» и «Омодо».

По предварительной информации, пострадал один человек.

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