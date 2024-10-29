В Малоярославце сгорел частный центр по работе с детьми с особенностями развития

Пожар произошел на минувшей неделе на 2-ом Тюменском проезде.

Изначально сообщалось, что это просто частный дом, но позже стало известно, что там помогали детям.

Глава администрации района Вячеслав Парфенов 28 октября встретился с пострадавшей семьей.

- Сейчас строители делают расчёты по ремонту, - заявил чиновник. - Подумаем, как помочь за счёт внебюджетных источников.

Также семье помогут с оформлением документов для заключения социального контракта на развитие бизнеса.

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