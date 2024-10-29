Жительницу Малоярославца заставили заплатить за фиктивную регистрацию брака с иностранцем

Брак признали недействительным.

За его регистрацию женщина незаконно получила вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

Об этом 29 октября сообщили в прокуратуре Калужской области.

Надзорный орган направил в суд исковое заявление о взыскании в доход государства полученных средств.

Требования были удовлетворены.

Районная прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.

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