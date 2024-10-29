В Малоярославце возникли проблемы с отоплением в киноцентре

Об этом 29 октября предупредила администрация города.

- Мы понимаем, что это может создать определённые неудобства, и просим вас запастись терпением, - говорится в официальном комментарии. - В этот период, пожалуйста, одевайтесь теплее при посещении нашего киноцентра.

Отопление обещают восстановить в течение месяца.

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