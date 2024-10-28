В Малоярославце восстановили сломанные вандалами качели
Они находятся перед Центром российского кино.
- После небольшого ремонта, который занял менее недели, наши дети могут вновь наслаждаться беззаботными играми на свежем воздухе, - рассказали 28 октября в администрации районного центра.
Напомним, ранее сообщалось, что качели сломали. Найдены ли виновники, в администрации не уточнили.
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