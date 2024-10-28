В Малоярославце восстановили сломанные вандалами качели

Они находятся перед Центром российского кино.

- После небольшого ремонта, который занял менее недели, наши дети могут вновь наслаждаться беззаботными играми на свежем воздухе, - рассказали 28 октября в администрации районного центра.

Напомним, ранее сообщалось, что качели сломали. Найдены ли виновники, в администрации не уточнили.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.