В Малоярославце установили светящийся герб города

Он расположен у киноцентра на улице Калужской, сообщил глава администрации Михаил Крылов.

По его словам, это хорошее место для фото.

- Сфотографироваться можно как в дневное, так и вечернее время, так как объект имеет подсветку, - рассказал чиновник.

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