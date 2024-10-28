В Малоярославце установили светящийся герб города
Он расположен у киноцентра на улице Калужской, сообщил глава администрации Михаил Крылов.
По его словам, это хорошее место для фото.
- Сфотографироваться можно как в дневное, так и вечернее время, так как объект имеет подсветку, - рассказал чиновник.
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