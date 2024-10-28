«Мицубиси» вылетел в кювет после столкновения с грузовиком
Авария произошла около 9 утра 27 октября на дороге Калуга – Детчино - Малоярославец.
По предварительным данным МЧС, в Малоярославецком районе столкнулись легковой «Мицубиси» и грузовик «Хово».
В больницу с травмами попал пассажир легковушки.
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