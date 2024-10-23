«Лада» сгорела на трассе М3 «Украина» в Калужской области

Днем в среду, 23 октября, на 145 километре дороги недалеко от Детчино произошла авария, сообщили в полиции.

На платном участке трассы столкнулись «Киа Карнивал» и ВАЗ 2109.

После этого «Лада» загорелась.

Травмы получил пассажир «Лады», которого доставили в больницу.

Причины ДТП выясняются.

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