В Малоярославце жене участника СВО не предоставляют жилье
Беременная девушка с двумя детьми, которая к тому же является сиротой, обратилась в приемную Александра Бастрыкина.
Ей не предоставляют положенное жилье. В очереди она стоит более семи лет и до июля этого года ей должны были выдать квартиру.
Однако права девушки до сих пор не восстановлены из-за этого она вынуждена арендовать жилье.
Какие-либо обращение по этому поводу результатов не приносили.
СК по Калужской области возбудил уголовное дело.
Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании и результатах дела.
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