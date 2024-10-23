В Малоярославце жене участника СВО не предоставляют жилье

Беременная девушка с двумя детьми, которая к тому же является сиротой, обратилась в приемную Александра Бастрыкина.

Ей не предоставляют положенное жилье. В очереди она стоит более семи лет и до июля этого года ей должны были выдать квартиру.

Однако права девушки до сих пор не восстановлены из-за этого она вынуждена арендовать жилье.

Какие-либо обращение по этому поводу результатов не приносили.

СК по Калужской области возбудил уголовное дело.

Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании и результатах дела.

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