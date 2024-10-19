В Малоярславецком районе ищут 78-летнего мужчину
Маврушина Сергея видели в последний раз в СНТ Союз, село Недельное.
С 17 октября его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза.
На нем была зеленая камуфлированная куртка, зеленые брюки того же цвета, кепка и резиновые сапоги.
С собой у пенсионера была тележка.
Любую информацию можно сообщить по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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