В Малоярславецком районе ищут 78-летнего мужчину

Маврушина Сергея видели в последний раз в СНТ Союз, село Недельное.

С 17 октября его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза.

На нем была зеленая камуфлированная куртка, зеленые брюки того же цвета, кепка и резиновые сапоги.

С собой у пенсионера была тележка.

Любую информацию можно сообщить по телефону 8 800 700-54-52 или 112.

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