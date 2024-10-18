В Малоярославце пропал 32-летний мужчина

Последний раз Николая Головина видели 10 октября, сообщили в пятницу волонтеры «ЛизаАлерт Калуга».

Рост мужчины – 180 сантиметров. На нем была голубая джинсовая куртка, светло-серая кофта, светло-серые спортивные брюки, серые кроссовки и черная кепка.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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