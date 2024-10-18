В Калужской области таксист пострадал в столкновении с КамАЗом
Авария произошла около 6:15 утра в пятницу, 18 октября, на трассе недалеко от Малоярославца.
По предварительным данным, «Хендай Солярис» врезался в двигавшийся впереди самосвал.
Информация о состоянии водителя такси уточняется.
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