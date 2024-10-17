В Калужской области 72-летняя женщина погибла в ДТП

Смертельная авария произошла на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе около 20:00 в четверг, 17 октября.

По предварительным данным полиции, 21-летний водитель «Волги» недалеко от деревни Чулково на встречной полосе врезался в «Жигули».

Погибла пожилая пассажирка «Жигулей». В больницу с травмами попал трехлетний ребенок, находившийся в «Жигулях».

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