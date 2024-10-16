Пешеход попал ночью под микроавтобус на трассе в Калужской области
Авария произошла около 00:20 в среду, 16 октября, сообщили в МЧС.
По предварительным данным, водитель «Мерседеса» сбил человека на дороге А130 у села Ильинское.
Информация о состоянии пешехода уточняется.
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